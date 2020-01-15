Мишустин встретился с лидерами парламентских фракций

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Совет Госдумы проводит внеочередное заседание. Участие в нем принимает Михаил Мишустин, чью кандидатуру Владимир Путин ранее предложил на должность премьер-министра, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что в заседании принимают участие руководители всех фракций. "С членами Совета встречается прибывший в Госдуму Мишустин", – отметили там.
Путин внес кандидатуру главы ФНС России Мишустина после рабочей встречи с ним.
Ранее правительство подало в отставку. По словам врио главы кабмина Дмитрия Медведева, это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.