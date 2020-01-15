Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин уже провел рабочую встречу с Мишустиным. "Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", – уточнили в пресс-службе.
Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
В августе 1998 года назначен на должность замглавы Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся замминистра по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года Мишустин стал президентом инвестиционной компании компаний UFG ("ОФГ Инвест"). 6 апреля 2010 года назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Ранее правительство подало в отставку. Дмитрий Медведев заявил, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.
Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.
Российский лидер высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент не сможет их отклонить.
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