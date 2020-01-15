В Госдуме назвали претендентов на пост нового премьера

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и первый вице-премьер Антон Силуанов могли бы возглавить правительство РФ, полагают лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

"Кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял, он понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет", – цитирует Миронова "Интерфакс".

По словам Жириновского, среди возможных претендентов на пост премьера могут быть первый зампредседателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он также не исключает, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, "который себя хорошо проявил". Лидер ЛДПР также ожидает кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости дискуссии по претендентам на пост нового главы кабмина. "Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина – это будет самый плохой вариант", – заявил Зюганов.

Жириновский прокомментировал отставку правительства



Ранее правительство подало в отставку. Он заявил, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.

Предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию поправки к Конституции направлены на укрепление суверенитета страны, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал обсудить предлагаемые изменениям на экспертном уровне, а затем говорить о сроках всенародного голосования, сообщают "Дни.ру".