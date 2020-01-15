Володин рассказал о встрече лидеров парламентских фракций с Мишустиным

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что Михаил Мишустин подробно ответил на вопросы членов Совета Госдумы на заседании, сообщает РИА Новости.

"Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано", – отметил Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что на прошедшей встрече состав нового кабмина не обсуждался.

"Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций", – сказал спикер.

Володин также назвал Мишустина профессионалом в области финансов и налогового законодательства, знающим региональную политику.

Нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост главы правительства в четверг, 16 января, в 14:00.

Кандидатура Мишустина в Госдуме будет представлена полномочным представителем президента Гарри Минхом.

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Было собрано внеочередное заседание, в котором принял участие и сам Мишустин.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.