Парламентарии отреагировали на отставку правительства

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Такое решение он принял, чтобы дать Владимиру Путину возможность принимать все решения, необходимые для изменения Конституции. Позже президент внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Рассказываем, как отреагировали на изменения парламентарии и политологи.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что период между старым и новым правительством будет недолгим. Об этом он заявил Москве 24.





Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Президент, конечно, уже определил круг людей, которые будут более удачно исполнять эти обязанности, я так полагаю. Наверное, люди будут примерно с теми же установками.

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не связывает отставку с каким-либо провалом.

"Оценка прошлого года была тоже позитивная. Я думаю, это связано с тем, что поставлены новые масштабные, глобальные задачи. Конечно, нужно привлечь к правительству таких людей, которые способны решить те амбициозные задачи, которые ставил президент уже не один год", – пояснил он Москве 24.





Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам Чем латать правительство то одним назначением, то другим, наверное, проще на самом деле отправить в отставку, а потом подобрать людей, которые способны с этим справиться. Наверное, с этим и связано по времени такое раннее послание президента, потому что открывается десятилетие, начало года. Наверное, надо "засучивать рукава" сразу.

По его словам, эти изменения в правительстве на россиянах могут отразится только "с положительной точки зрения".

"Я думаю, после предложения кандидатуры премьера будут формироваться министры и так далее. Не могу сказать, положительно ли я оцениваю эту новость, я оцениваю как данность. Нам объявили, но у нас нет никакой паники, нет никакого кризиса. Страна стабильна как никогда, страна на подъеме. Мы надеемся, что дальше будет только лучше", – заключил парламентарий.

Политолог Константин Симонов подчеркнул, что отставка правительства была по-настоящему неожиданной.

"Медведев апеллирует к тому, что президент предложил серьезные инновации в Конституцию, но ведь на самом деле ничего не предполагало того, чтобы добровольно уходить в отставку. Во-первых, эти изменения еще не внесены, во-вторых, Государственная дума еще не переизбиралась и буквально два года назад голосовала за этот состав правительства, депутаты были в курсе, кто будет ключевыми министрами, Медведев с ними проводил консультацию", – пояснил эксперт телеканалу Москва 24.





Константин Симонов политолог Получается, что президент в большей степени думал, как объяснить отставку Медведева. Я думаю, что решение было принято в конце прошлого года, президент решил таким ярким образом начать новый политический год.

По словам Симонова, сейчас главная интрига в том, когда все-таки будет назначен полный состав нового правительства.

"Процесс, с одной стороны, быстрый, а с другой стороны – требующий проведения через Госдуму, Совет Федерации, более того, Путин пообещал, что граждане страны будут голосовать", – добавил политолог.