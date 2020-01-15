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Москва 24

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Политика

15 января, 19:24

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Парламентарии отреагировали на отставку правительства

Яркое начало политического года: что изменится после отставки правительства
власть политика эксклюзив

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Такое решение он принял, чтобы дать Владимиру Путину возможность принимать все решения, необходимые для изменения Конституции. Позже президент внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Рассказываем, как отреагировали на изменения парламентарии и политологи.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что период между старым и новым правительством будет недолгим. Об этом он заявил Москве 24.

Президент, конечно, уже определил круг людей, которые будут более удачно исполнять эти обязанности, я так полагаю. Наверное, люди будут примерно с теми же установками.
Юрий Синельщиков
первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не связывает отставку с каким-либо провалом.

"Оценка прошлого года была тоже позитивная. Я думаю, это связано с тем, что поставлены новые масштабные, глобальные задачи. Конечно, нужно привлечь к правительству таких людей, которые способны решить те амбициозные задачи, которые ставил президент уже не один год", – пояснил он Москве 24.

Чем латать правительство то одним назначением, то другим, наверное, проще на самом деле отправить в отставку, а потом подобрать людей, которые способны с этим справиться. Наверное, с этим и связано по времени такое раннее послание президента, потому что открывается десятилетие, начало года. Наверное, надо "засучивать рукава" сразу.
Владимир Джабаров
первый зампред комитета Совфеда по международным делам

По его словам, эти изменения в правительстве на россиянах могут отразится только "с положительной точки зрения".

"Я думаю, после предложения кандидатуры премьера будут формироваться министры и так далее. Не могу сказать, положительно ли я оцениваю эту новость, я оцениваю как данность. Нам объявили, но у нас нет никакой паники, нет никакого кризиса. Страна стабильна как никогда, страна на подъеме. Мы надеемся, что дальше будет только лучше", – заключил парламентарий.

Политолог Константин Симонов подчеркнул, что отставка правительства была по-настоящему неожиданной.

"Медведев апеллирует к тому, что президент предложил серьезные инновации в Конституцию, но ведь на самом деле ничего не предполагало того, чтобы добровольно уходить в отставку. Во-первых, эти изменения еще не внесены, во-вторых, Государственная дума еще не переизбиралась и буквально два года назад голосовала за этот состав правительства, депутаты были в курсе, кто будет ключевыми министрами, Медведев с ними проводил консультацию", – пояснил эксперт телеканалу Москва 24.

Получается, что президент в большей степени думал, как объяснить отставку Медведева. Я думаю, что решение было принято в конце прошлого года, президент решил таким ярким образом начать новый политический год.
Константин Симонов
политолог

По словам Симонова, сейчас главная интрига в том, когда все-таки будет назначен полный состав нового правительства.

"Процесс, с одной стороны, быстрый, а с другой стороны – требующий проведения через Госдуму, Совет Федерации, более того, Путин пообещал, что граждане страны будут голосовать", – добавил политолог.

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