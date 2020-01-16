Медведев остался лидером "Единой России"

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Дмитрий Медведев остался лидером фракции "Единой России", сообщил секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

По его словам, никаких ограничений у Медведева для совмещения должностей лидера "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ нет.

"У меня вчера состоялась обстоятельная беседа с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, председателем партии "Единая Россия". Никаких законодательных ограничений, связанных с назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и совмещением этой позиции с позицией председателя политической партии, не существует", – цитирует Турчака ТАСС.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

После этого Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Российский лидер также поблагодарил кабмин за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Глава государства уже провел рабочую встречу с Мишустиным.

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина. На встрече с ЕР он заявил, что временно исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев рассчитывает на продолжение эффективной работы с единороссами в формате партии. Мишустин отметил, что приоритетом в его деятельности будет исполнение послания президента.