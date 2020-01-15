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Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Дмитрия Анатольевича Медведева", – говорится сообщении.

Глава государства также поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина.

Ранее Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Глава государства уже провел рабочую встречу с Мишустиным.

В среду правительство подало в отставку. Путин поблагодарил правительство за работу. Он заявил, что удовлетворен ее итогами, хотя сделать удалось не все.

Дмитрий Медведев заявил, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.

По его словам, когда изменения будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции. Речь идет также об изменении баланса власти – исполнительной, законодательной, судебной. Премьер-министр назвал решение правильным.

Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

Российский лидер высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент не сможет их отклонить.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.

