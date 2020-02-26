Путин сообщил, что поступило около 900 предложений по поправкам в Конституцию

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Владимир Путин сообщил, что поступило около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер", – рассказал глава государства на встрече с рабочей группой.

По словам Путина, предложения касаются практически всех направлений деятельности государства. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.

Накануне сообщалось, что рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ рассматривает несколько вариантов для проведения общероссийского голосования. Для голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В середине февраля Совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

