Рабочая группа раскрыла детали голосования по поправкам в Конституцию

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Стали известны детали законопроекта об общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сопредседателя рабочей группы и председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

По словам депутата, примерная формулировка вопроса в бюллетене в день голосования будет звучать следующим образом: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". На этот вопрос предоставят два ответа – "да" или "нет".

Планируется, что за ходом голосования будут следить назначенные Общественной палатой наблюдатели. Как рассказал источник издания, знакомый с готовящимся текстом законопроекта, в документе также пропишут информирование россиян о голосовании по Конституции.

Предполагается, что для этого общероссийские государственные телеканалы еженедельно будут предоставлять не менее 15 минут эфира, региональные – не менее 10 минут эфира.

Ранее совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

