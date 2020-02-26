Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

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Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что дату одобрил президент России Владимир Путин. 22 апреля посчитали оптимальной датой, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Кроме того, день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сделают оплачиваемым выходным. По словам Крашенинникова, гражданам не придется брать выходной за свой счет, чтобы принять участие в голосовании.

Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон, о чем сообщал ее сопредседатель Андрей Клишас. До этого Крашенинников заверил, что голосование проведут не позднее 1 мая.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что поступило около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту. Он отметил, что инициативы посвящены разным проблемам.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному Собранию. Недавно стало известно, что около 66% россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

Во время обсуждения проекта появилось много идей по поправкам в Конституцию. Так, предлагалось внести в основной закон положение о неприкосновенности экс-президентов России. Кроме того, вводили инициативу о появлении права президента на роспуск Госдумы, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.