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Политика

17:29

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет ‪до 1 мая‬

политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил информацию по дате общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.

"Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников", – отметил Крашенинников.

Ранее стало известно, что точную дату голосования по изменениям в основном законе определят до обсуждения законопроекта по поправкам во втором чтении. Предварительно проведение заседания назначили на 10 марта.

Впервые вопрос об изменениях в основном законе президент России Владимир Путин поднял во время своего послания Федеральному собранию. С тех пор была создана рабочая группа, которая принимала предложения по поправкам в Конституцию.

Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта. В то же время Путин сообщил о начале подготовки к общероссийскому голосованию. Он отметил важность тщательной выверки каждого слова при формировании изменений в основном законе, поскольку он определяет принципы функционирования государства.

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