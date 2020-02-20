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Политика

14:48

Дату голосования по Конституции определят до второго чтения законопроекта по поправкам

политика

Фото: depositphotos/vladek

Стало известно, когда планируют определить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает Агентство "Москва".

Время проведения голосования запланировали назначить до второго чтения законопроекта об изменении основного закона. Заседание по данному вопросу состоится 10 марта.

Предложение о поправках в Конституцию впервые прозвучало 15 января во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. После этого сформировали рабочую группу, которая занималась рассмотрением предложений по изменениям в основном законе.

Ранее стало известно, что инициативы по поправкам в Конституцию будут приниматься до 2 марта. Кроме того, день общероссийского голосования пообещали сделать выходным. 14 февраля Путин сообщил о начале подготовки к голосованию по изменениям в основном законе.

Среди последних предложений по поправкам в Конституции фигурировала инициатива о закреплении за бывшими президентами статуса неприкосновенности. Депутат Госдумы Виталий Милонов также предложил запретить аборты на уровне основного закона.

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