В Кремле прокомментировали поправку о руководстве правительством

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить за президентом "общий контроль за правительством" в Конституции пока является только одним из предложений, передает "Газета.ру".

"Это одно из предложений, которые сейчас обсуждаются. Оно находится на повестке у рабочей группы. Но мы пока не констатируем никакой позиции", – заявил Песков, комментируя внесенную в законопроект поправку о контроле президентом правительства.

Он подчеркнул, что премьер-министр осуществляет ежедневное и оперативное руководство, что говорит о разнице с общим руководством кабмином, которое было предложено в поправке. Песков добавил, что все вопросы будут прорабатываться рабочей группой.

Накануне в законопроект о поправках в Конституцию внесли пункт о руководстве правительством, согласно которому президент будет осуществлять общее руководство правительством.

Депутатами Госдумы также было предложено дополнить статью 83, закрепив за президентом общее руководство правительством. Также в 80-ю статью предлагается внести поправку о том, что глава государства должен обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.

Ранее совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

