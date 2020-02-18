В законопроект о поправках в Конституцию внесли пункт о руководстве правительством

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В законопроект об изменении Конституции ко второму чтению внесена поправка об ответственности премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"В статье 113 (главы 6) предлагается закрепить, что председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий", – заявил Крашенинников.

Отмечается, что депутатами Госдумы также предложено дополнить статью 83, закрепив за президентом общее руководство правительством. Также в 80-ю статью предлагается внести поправку о том, что глава государства должен обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.

Ранее совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".