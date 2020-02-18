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Политика

18 февраля, 15:27

Милонов объяснил свое предложение запретить аборты на уровне Конституции

политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил свою инициативу о закреплении в Конституции положения о запрете на аборты, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что любая подобная операция заканчивается летальным исходом ребенка. Милонов подчеркнул, что жизнь начинается с момента зачатия, в связи с чем аборт стоит трактовать как убийство.

"Наука говорит, что жизнь начинается с момента зачатия. А убивать – не убивать собственных детей – это право демократического общества. Если демократическое общество считает, что ради собственных удовольствий можно это делать, то вопрос к обществу. Мы начинаем с того, что не говорим правду обществу. Аборт является убийством", – сказал Милонов.

Он добавил, что аборт нельзя считать операцией, поскольку последняя нацелена на лечение человека.

"А тут причинение умышленного вреда одному человеку – женщине и убийство другого человека – ребенка", – отметил депутат.

Ранее стало известно, что в Конституцию могут внести еще одну поправку. Согласно инициативе, президент сможет распускать Госдуму, если в ней не утвердят хотя бы более трети состава кабинета министров.

Кроме того, в Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции. Вносить предложения можно будет до 2 марта.

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