В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

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Рабочая группа предлагает закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"То, что сегодня говорили в том числе по поводу неприкосновенности. Президент РФ, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, это у нас есть. Также говорится, что гарантии другие могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом. Это тоже мы с вами обсуждали, и эта тоже поправка существует", – подчеркнул сопредседатель рабочей группы.
Также он рассказал, что в Конституцию могут быть внесены поправки, согласно которым президент России получит право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети состава кабмина.
"Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы. На это я обращаю внимание, это новая норма", – сказал Крашенинников.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ продлили до 2 марта этого года.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.
В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".
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