В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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В Госдуму был внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 2020 года. Данная инициатива принадлежит члену Совета Федерации Василию Иконникову.

Известно, что текст документа был выложен в электронной базе данных нижней палаты.

"Законопроект направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года", – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Иконников уверен, что актуальность инициативы обусловлена внесением Владимиром Путиным поправок в Конституцию. Одним из предложенных президентом РФ пунктов стало закрепление регулярной индексации размера пенсий.

Кроме того, по мнению сенатора, заморозка индексации в 2015 году была обусловлена высоким уровнем дефицита федерального бюджета.

"В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют", – подчеркнул Иконников.

Уточняется, что в случае принятия документа расходы пенсионного фонда РФ в 2020 году возрастут на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году – на 426,4 миллиарда, в 2022 году – на 524,6 миллиарда.

"Фактический объем расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров", – подытожил Иконников.

Сообщается, что правительство России не поддержало инициативу сенатора. В кабмине отметили, что документ представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ – законопроект не определяет источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств.

Ранее был назван размер прибавки к пенсии по системе гарантированного пенсионного плана. Расчет произвели с учетом ежемесячного платежа по ГПП в размере шести процентов от дохода на протяжении 30 лет.