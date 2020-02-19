В ГД поддержали поправку о лишении экс-президента неприкосновенности

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании поддержал поправку о лишении экс-президентов РФ неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами поправки выступают депутаты палаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев, Андрей Турчак. Они предлагают внести изменения в главы 4 и 6 Конституции РФ, посвященные президенту и правительству страны.

Новой статьей 92.1 предлагается закрепить статус неприкосновенности за экс-президентом страны. Также указывается, что бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, который предусмотрен статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".