Путин сообщил о начале подготовки к голосованию по поправкам в Конституции

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Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению голосованию по изменениям в Конституции РФ. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что мероприятия необходимо провести для организации участия россиян в решении вопроса по поправкам в основной закон. Организация голосования поручена органам государственной власти и другим учреждениям.

Ранее появилась информация, что день голосования по правкам в Конституцию сделают выходным. В то же время это не будет сделано в ущерб другим выходным и праздничным дням.

Также сообщалось, что рабочая группа, занимающаяся вопросами изменения основного закона, завершит свою работу до 14 февраля. Путин сообщил, что всего было принято более 500 предложений по поправкам в Конституции, и назвал это серьезным вызовом.

Среди звучавших предложений были такие, как закрепление традиционных браков, девиза государства и упоминания Бога в основном законе.

Идея изменения Конституции впервые была озвучена Владимиром Путиным 15 января во время послания Федеральному собранию.