Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

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Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.

"Идея сама по себе мне нравится. Так что давайте юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом", – сказал Путин.

Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Ранее Путин одобрил предложение сделать день общероссийского голосования по изменению основного закона выходным.

Также президент России на встрече с рабочей группой отметил важность проверки каждого слова при создании и внесении поправок в Конституцию РФ.

Кроме того, он сообщил, что большое количество предложений по изменениям основного закона является серьезным вызовом, так как они касаются документа, в котором прописаны основополагающие принципы жизни в стране.