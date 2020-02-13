Путин отметил, что необходимо выверить каждую букву в поправках в Конституцию

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Президент России Владимир Путин указал на важность в проверке каждого слова при создании и внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает ТАСС.

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня", – сказал Путин.

Также он отметил, что в настоящий момент поступило уже больше 500 предложений по поправкам с момента начала деятельности рабочей группы. Путин обратил внимание на то, что это является серьезным вызовом, поскольку в Конституции прописаны основополагающие принципы жизни в стране.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что рабочая группа планирует до 14 февраля завершить обсуждение всех предложений по изменениям в основном законе.

Идею изменений в Конституции РФ Владимир Путин озвучил 15 января во время оглашения своего послания Федеральному собранию.