Общественники предложили добавить в Конституцию право на жизнь с момента зачатия

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Общественное движение "За жизнь!" выступило за включение в Конституцию положение о праве на жизнь с момента зачатия до естественной смерти, сообщает News.ru.
С точки зрения биологии новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении, объясняется в документе, направленном в рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Такой подход назвали научным и объективным, не зависящим от религиозных, этических, политических или экономических взглядов на жизнь. В обращении подчеркнули, что право на жизнь до рождения закреплено в конституциях ряда стран.
Подобную инициативу озвучивала прошлым летом Русская православная церковь. РПЦ хотела официального признания эмбриона человеческим существом с момента зачатия. Предлагалось закрепить за ним права, прежде всего право на жизнь.
В документе отмечалось, что аборт на любом сроке – это убийство человека. Научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание назвали недопустимыми.
А в январе этого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что решить демографические проблемы в России можно благодаря ограничению абортов. Он считает, что искусственное прерывание беременности не по медицинским показаниям нужно исключить из понятия "медицинской помощи". Патриарх Кирилл объяснил, что обширная территория страны и задачи мощного экономического роста требуют большого числа людей.
Сейчас право человека на жизнь установлено в статье 20 Конституции ("Каждый имеет право на жизнь"). Статья 17 основного закона регламентирует возникновение этого права с момента рождения ("Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения").
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