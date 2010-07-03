В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

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В Русской православной церкви разъяснили отношение к абортам при наличии прямой угрозы жизни беременной матери, сообщает РИА Новости.
В Московском патриархате напомнили, что в такой ситуации к женщине "рекомендуется проявлять снисхождение", и в этом случае Церковь не настаивает на запрете аборта.
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что в случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также высказал свою позицию. Ссылаясь на "Основы социальной концепции Русской православной церкви", принятые в 2000 году.", он заявил, что если рождение ребенка прямо угрожает жизни матери, в приоритете жизнь матери, хотя, "конечно, мать сама должна решать".
По словам патриарха, при прерывании беременности в такой ситуации женщина освобождается от греха, поскольку "поступает так, как нужно в данном случае поступить, особенно если у нее еще есть дети".
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта матерью, которой беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
В ответ священник заявил, что "есть такие христиане в кавычках: убивают собственных детей, а потом спрашивают – грех это или не грех". Он напомнил, что птицы жертвуют собой, чтобы спасти своего птенца, а "человек – высокоорганизованное млекопитающее – его убивает".
Это уже не первое подобное заявление протоиерея Димитрия Смирнова. Ранее он заявил, что нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению.
По его словам, женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты, а это не допускается церковью. Матерей, которые родили детей благодаря ЭКО, возмутили эти слова. Одна из них, в частности, сказала, что эти дети не отличаются от других и они никак не провинились и не заслужили такого отношения к себе.
Высказался протоиерей и по поводу суррогатного материнства. Он назвал это худшим видом проституции, так как тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги".
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