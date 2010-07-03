Священник выступил против крещения рожденных благодаря ЭКО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Он подчеркнул, что женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты, а это не допускается церковью.

"Надо читать основы социальной концепции, где сказано, что церковь не благословляет ЭКО. Потому что каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает 3-5 абортов", – сказал он.

Матерей, которые родили детей благодаря ЭКО, возмутили эти слова. Одна из них, Мария Луфт, в частности, заявила, эти дети не отличаются от других и они никак не провинились и не заслужили такого отношения к себе.

"Что он (Смирнов) считает, что все дети, рожденные таким способом, должны быть атеистами? Эти дети совершенно ничем не отличаются от других детей. Поверьте мне, я прошла всю эту процедуру от начала и не один раз. И без божьей помощи ребенок даже по ЭКО не появится. И вообще, чем эти детки заслужили это? Чем они провинились, чем они заслужили того, чтобы их не крестили?" – заявила она в комментарии телеканалу Москва 24.

Протоиерей также высказался по поводу суррогатного материнства. Он назвал это худшим видом проституции, так как тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги".

При этом Смирнов пояснил, что не против, если "дети из пробирки" или рожденные от суррогатной матери придут в церковь.

