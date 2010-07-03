Священник назвал современных мужчин национальной трагедией

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Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выразил мнение, что в России современные мужчины слабые. По его словам, это может быть причиной малодетности, а также "женского воспитания", передает "Интерфакс".

"Наши мужчины – это есть наша национальная трагедия", – сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Смирнов отметил, что среди русских встречаются настоящие мужчины, однако это редкость.

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха – ну их нет в природе!" – сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина сильна по своей генетике, мужчины – нет.

Ранее Смирнов заявлял, что "женщины слабее умом мужчины". При этом он добавил, что данное высказывание не относится к физику и химику Марии Склодовской-Кюри. В то же время, по его оценке, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви.

По его словам, "слабость ума не в том, что они глупые".

"Они лучше понимают, что им говорят... Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют", – сказал священнослужитель.

Заявление об умственных способностях женщин прокомментировали в РПЦ. По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, РПЦ не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденцией "абсолютного уравнивания полов" в обществе.

