Священник назвал современных мужчин национальной трагедией

12:58
12:58
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Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выразил мнение, что в России современные мужчины слабые. По его словам, это может быть причиной малодетности, а также "женского воспитания", передает "Интерфакс".
"Наши мужчины – это есть наша национальная трагедия", – сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.
Смирнов отметил, что среди русских встречаются настоящие мужчины, однако это редкость.
"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха – ну их нет в природе!" – сказал он.
Священнослужитель подчеркнул, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина сильна по своей генетике, мужчины – нет.
Ранее Смирнов заявлял, что "женщины слабее умом мужчины". При этом он добавил, что данное высказывание не относится к физику и химику Марии Склодовской-Кюри. В то же время, по его оценке, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви.
По его словам, "слабость ума не в том, что они глупые".
"Они лучше понимают, что им говорят... Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют", – сказал священнослужитель.
Заявление об умственных способностях женщин прокомментировали в РПЦ. По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, РПЦ не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденцией "абсолютного уравнивания полов" в обществе.
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