Священник прокомментировал свои слова о "женском уме"

20:49
20:49
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Фото: скриншот телеканала Спас
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов прокомментировал свое заявление о том, что "женщины слабее умом мужчин"
"Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят... Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют", – цитирует RT слова Смирнова.
Накануне Смирнов поделился своим мнение, что "женщины слабее умом мужчины". При этом он добавил, что данное высказывание не относится к физику и химику Марии Склодовской-Кюри. В то же время, по его оценке, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви.
Заявление об умственных способностях женщин прокомментировали в РПЦ. По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, РПЦ не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденцией "абсолютного уравнивания полов" в обществе.
Он отметил, что церковь считает и тех и других уникальными "Божественными творениями, которые – каждый по-своему – вносят свой уникальный вклад в развитие общества".
Ранее ученые из Британии доказали, что женщины водят автомобиль лучше мужчин. По результатам исследований, в 2017 году в Великобритании судили за нарушение правил 585 тысяч автовладельцев, из них 69% – это мужчины.
Такую же ситуацию можно наблюдать и в статистике страховых выплат. Так, за 2017 года история страховых случаев была связана с мужчинами в 65% случаев и в 35% – с женщинами.
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