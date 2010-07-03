Ученые признали нехватку женщин в мире

В мире не хватает 23 миллионов женщин. К такому выводу пришли американские ученые в одном из своих исследованиЙ, сообщает газета Le Figaro.
По версии демографов, эталонное соотношение нарушено в 12 странах мира, в которых девочки рождаются реже. Явление наиболее ярко выражено в Индии и Китае. В период с 1970 по 2017 год в этих странах недоставало по 11 и 10 миллионов девочек, сообщает газета.
Причинами такой ситуации стали политика одного ребенка на одну семью в Китае и селективные аборты в странах Азии. В частности, родители идут на аборт, узнав, что должна родиться девочка.
Ранее в Минтруде рассказали, когда ждать роста населения России. Предположительно, ситуация начнет меняться в лучшую сторону в 2023–2024 годах.
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