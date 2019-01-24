В Минтруде рассказали, когда ждать роста населения России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минтруде ожидают, что естественный рост населения России возобновится в 2023–2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили представители Минтруда, задачи повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности являются приоритетными для правительства. "К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Такую статистику объяснили наложившимися друг на друга демографическими провалами 1940-х и 1990-х годов. Чтобы стимулировать рождаемость, в последние годы власти ввели ряд дополнительных мер, напомнили в Минтруде. Но пока резервы "для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности" благодаря совершенствованию системы здравоохранения, считают специалисты.

Как полагают в Минтруде, первые позитивные результаты проявят себя уже по итогам 2019 года. "В целом же за счет снижения смертности и стабилизации рождаемости в 2023–2024 годах ожидается возобновление естественного роста населения", – сказано в сообщении пресс-службы.

В этом году в стране начали реализовывать национальный проект "Демография". Он включает пять федеральных проектов и предусматривает поддержку семей с детьми, содействие занятости мам, 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет и другие меры.

Накануне Росстат дал предварительную оценку численности населения страны на начало 2019 года. По данным ведомства, за 2018 год население России сократилось почти на 87 тысяч человек. Это произошло впервые за десять лет, отметили в Росстате.