Впервые за 10 лет население России сократилось

Согласно данным Росстата, численность населения России сократилась впервые за десять лет, передает РИА Новости.
За минувший год количество россиян уменьшилось почти на 87 тысяч человек. Население страны на 1 января 2019 года составило 146 миллионов 793 тысячи человек.
Численность населения 1 января 2018 года составляла около 146 миллионов 880 тысяч человек.
По словам специалистов, в последний раз демографическая картина России так менялась в 2008 году.
Ранее Росстат сообщал, что увеличение численности населения страны следует ожидать к 2036 году, причем до 157 миллионов человек. Естественный прирост населения будет постоянно увеличиваться и к 2035 году достигнет 349 тысяч человек ежегодно.
Как полагают эксперты, улучшение демографических показателей будет связано с двумя нацпроектами – "Демография" и "Здравоохранение".
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