Впервые за 10 лет население России сократилось

фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Согласно данным Росстата, численность населения России сократилась впервые за десять лет, передает РИА Новости.

За минувший год количество россиян уменьшилось почти на 87 тысяч человек. Население страны на 1 января 2019 года составило 146 миллионов 793 тысячи человек.

Численность населения 1 января 2018 года составляла около 146 миллионов 880 тысяч человек.

По словам специалистов, в последний раз демографическая картина России так менялась в 2008 году.

Ранее Росстат сообщал, что увеличение численности населения страны следует ожидать к 2036 году, причем до 157 миллионов человек. Естественный прирост населения будет постоянно увеличиваться и к 2035 году достигнет 349 тысяч человек ежегодно.

Как полагают эксперты, улучшение демографических показателей будет связано с двумя нацпроектами – "Демография" и "Здравоохранение".