Росстат прогнозирует увеличение числа жителей РФ

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Росстат прогнозирует увеличение численности населения страны к 2036 году до 157 миллионов человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте агентства, пишет газета "Известия".

В настоящее время, по официальной статистике, в России проживает 147 миллионов человек.

По обновленным данным Росстата, естественный прирост населения будет постоянно увеличиваться и к 2035 году достигнет 349 тысяч человек ежегодно. Также аналитики повысили ожидания по числу мигрантов до 500 тысяч человек. Как полагают эксперты, улучшение демографических показателей будет связано с двумя нацпроектами – "Демография" и "Здравоохранение".

Ранее отмечалось, что в 2017 году уровень рождаемости в России снизился сразу на 10 процентов. По подсчетам Росстата, за год в стране родились примерно 1,69 миллиона детей, что более чем на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия. Спад рождаемости коснулся в 2017 году всех регионов России, за исключением Чечни.

Общее население России по итогам прошлого года выросло (с 146,804 миллиона до 146,877 миллиона человек), что объясняется притоком мигрантов из других стран. Миграционные доноры России – Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина.

В ООН считают, что население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 миллиона человек. Такие цифры приводятся в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам.