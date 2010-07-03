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В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью. Об этом он написал в Telegram.
Представителя РПЦ смутил танец, который телеведущая исполнила на свадьбе для мужа. По его мнению, такой перфоманс не сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви.
Он рассказал, что перед церемонией венчания Собчак и Богомолов беседовали со священником о смысле христианского брака, а также письменно засвидетельствовали раскаяние в своих "недостойных делах" в прошлом.
"Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться", – заявил Легойда.
Он также задался вопросом, зачем давать обеты Богу, если человек не собирается их выполнять. "Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно…", – заключил представитель РПЦ.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. Пара приехала на регистрацию брака в столичный Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.
Затем они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. После этого в Музее Москвы прошли торжества с участием трехсот гостей.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под хит Филиппа Киркорова. Певец спел песню "Снег". Сам он объяснил, что выбрал ее неслучайно – это любимая композиция Собчак. Кроме того, по словам Киркорова, пара познакомилась именно под эту песню.
Сама Собчак удивила гостей эротическим танцем в черном корсете.
На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду, Владимира Познера, Николая Баскова и других звездных гостей. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.
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