Юристы рассказали о последствиях для Собчак и Богомолова после проверки ГИБДД

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Автоэксперты прокомментировали Москве 24 поездку телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова из ЗАГСа на черном катафалке. Молодожены не посчитали нужным пристегнуть ремни безопасности и закрыть багажник. Автоюрист Сергей Радько рассказал, какое наказание может быть за такую поездку.

"За открытый багажник наказания нет. За то, что они были не пристегнуты, должны будут наказать водителя, потому что он не имеет права перевозить пассажиров без ремня безопасности. Поэтому тут может быть штраф только водителю, есть нарушение в его действиях", – объяснил специалист.

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин также пояснил, сколько составляет сумма штрафа за это нарушение в России. При этом, по его словам, оштрафовать могут не только водителя, но и молодоженов.



Виктор Травин президент Коллегии правовой защиты За то, что они не были пристегнуты, штраф составляет 1000 рублей для водителя, а для пассажиров – 500 рублей.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. После бракосочетания пара уехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля обит красной тканью, сверху его украшают два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт. Также они не были пристегнуты.

Госавтоинспекция уже заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа Собчак и Богомолова. Отмечается, что полиция изучает видео, которое ранее появилось в интернете.

По данным СМИ, свадьба проходит в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.

На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.

Собчак поделилась в Instagram фото, где стоит у зеркала в подвенечном платье. На телеведущей наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

