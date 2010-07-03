Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".
Журналистка будет отвечать за программное наполнение канала и развитие проектов. Помимо этого, она примет участие в развлекательных передачах.
Входящий в холдинг федеральный телеканал "Супер" начал вещание в январе 2018 года. Сейчас за его программное наполнение отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский.
Канал показывает комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, российские и зарубежные фильмы с мультфильмами. В основу вещания проекты собственного производства, включая сериалы "Фитнес", "Гранд", "Вне игры" и "ИП Пирогова".
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