Собчак стала генеральным продюсером телеканала "Супер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральным продюсером телеканала "Супер" назначили телеведущую Ксению Собчак. Об этом сказано на сайте медиахолдинга "Газпром-медиа".

Журналистка будет отвечать за программное наполнение канала и развитие проектов. Помимо этого, она примет участие в развлекательных передачах.

Входящий в холдинг федеральный телеканал "Супер" начал вещание в январе 2018 года. Сейчас за его программное наполнение отвечают генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский.

Канал показывает комедийные сериалы и шоу собственного производства, ситкомы, российские и зарубежные фильмы с мультфильмами. В основу вещания проекты собственного производства, включая сериалы "Фитнес", "Гранд", "Вне игры" и "ИП Пирогова".

