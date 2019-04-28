Видео с Собчак на коленях у Зеленского появилось в Сети

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram видео совместного выступления с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента!" – написала она и прикрепила видео.

В ролике Собчак и Зеленский играют влюбленную парочку. Юмористическую сцену снимали для комедийного шоу.

Также Собчак отметила, что "пути Господни неисповедимы" и поздравила Украину с новым президентом, передает "Комсомольская правда".



23 апреля ЦИК обработала все протоколы и объявила о победе Зеленского, набравшего рекордные 73,22% голосов, на выборах президента Украины. Петр Порошенко признал поражение и объявил, что покинет пост уже в мае.

24 апреля пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков указал, что в Кремле ожидают от "избранного президента Украины" заявлений и действий по вопросу удержания Киевом под стражей российских граждан.