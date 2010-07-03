Мэй рассказала Зеленскому о противостоянии "российской агрессии"

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Британский премьер-министр Тереза Мэй поговорила с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Она подчеркнула важность сотрудничества перед лицом "российской агрессии", передает РИА Новости.

В заявлении представителя канцелярии Мэй сказано, что политик позвонила Зеленскому, чтобы поздравить его с успехом на выбора главы государства.

Кроме того, Мэй пригласила избранного президента Украины посетить Великобританию при первой же возможности. Оба договорились остаться в тесном контакте.

23 апреля украинский ЦИК обработал все протоколы и объявил о победе Владимира Зеленского, набравшего рекордные 73,22% голосов.

За день до этого, когда подсчет голосов еще не завершился, действующий украинский лидер Петр Порошенко признал поражение. Зеленский начал получать поздравления от политиков и зарубежных лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

