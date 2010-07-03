Контактов Кремля с Киевом до объявления итогов выборов не планируется

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Контактов администраций президентов РФ и Украины не планируется до объявления ЦИК официальных итогов выборов.

"Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом там предстоит еще период до инаугурации нового президента. Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие первые шаги предпримет новый президент", – цитирует ТАСС помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Ранее стало известно, что российские власти не стали поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что говорить о поздравлениях преждевременно, так как "нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам".

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73 процентов голосов избирателей после обработки более 99 процентов протоколов. Петр Порошенко признал свое поражение и объявил, что покинет свой пост уже в мае.

Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины с момента обретения независимости в 1991 году.

