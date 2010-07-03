Собчак и Виторган объявили о расставании

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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган объявили о расставании. Совместное заявление опубликовано в Instagram.

В обращении говорится, что супруги "вынуждены публично прокомментировать" отношения, чтобы "прекратить все спекуляции на эту тему".

"Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность", – отмечается в сообщении.

Также пара подчеркнула, что не занимается разделом имущества и продолжают "растить ребенка как любящие его родители", передает "Комсомольская правда".

Собчак и Виторган поженились в 2013 году. Спустя три года у супругов родился сын Платон.

21 января Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы. Предполагаемой причиной потасовки был назван возможный роман Собчак с Богомоловым.