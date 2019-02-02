Собчак прокомментировала сообщения о возможном разводе с Виторганом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала сообщения о возможном разводе с актером Максимом Виторганом.

В эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале она уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможности развода.

"Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына", – сказала Собчак.

Кроме того, телеведущая выразила недоумение тем, что мужчин-изменщиков считают "мачо", а неверных женщин "обзывают последними словами".

21 января Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались рядом с кафе в центре Москвы. Предполагаемой причиной потасовки стал возможный роман Собчак с Богомоловым.