Собчак заявила о "масштабных проблемах" после драки Виторгана с Богомоловым

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На фоне драки между мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым телеведущая сообщила о "масштабных проблемах", передает РИА Новости.

Собчак рассказала об уходе из издания L'Officiel. Она отметила, что надеется на погашение задолженности по зарплате. Однако, по ее словам, эта проблема для нее сейчас не на первом месте. "Конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата", – заявила телеведущая.

Тем временем в Сети появилось предполагаемое видео драки Виторгана и Богомолова. В СМИ сообщают, что режиссер и актер подрались из-за Ксении Собчак. Травмы при этом получил только Богомолов.



Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались вечером 21 января в одном из кафе в центре Москвы. После этого Богомолов рассказал о своем самочувствии. Он получил травму носа, однако отметил, что приступает к работе над спектаклем "Преступление и наказание".