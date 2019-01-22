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17:29

Режиссер Богомолов рассказал о травме

происшествия

17:29

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Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем самочувствии после того, как получил травму носа. Запись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля "Преступление и наказание", к которому я скоро приступаю", – пишет Богомолов.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов вечером 21 января якобы подрались в одном из кафе в центре Москвы. Сообщалось, что между ними возник конфликт в "Кофемании" на Лубянке. Также в соцсетях в последнее время обсуждают возможный роман Ксении Собчак с Богомоловым.

Актер Виторган подрался с режиссером Богомоловым

происшествия

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