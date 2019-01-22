Режиссер Богомолов рассказал о травме

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своем самочувствии после того, как получил травму носа. Запись он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
"Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля "Преступление и наказание", к которому я скоро приступаю", – пишет Богомолов.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов вечером 21 января якобы подрались в одном из кафе в центре Москвы. Сообщалось, что между ними возник конфликт в "Кофемании" на Лубянке. Также в соцсетях в последнее время обсуждают возможный роман Ксении Собчак с Богомоловым.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.