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Культура

22 января, 14:22

Собчак или не Собчак? Что стало причиной драки Богомолова и Виторгана

культура происшествия weekend

В соцсетях в последнее время все чаще обсуждают возможный роман Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Если это правда, причина ссоры режиссера с мужем политессы Максимом Виторганом очевидна.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В ночи авторы независимых каналов в соцсетях застрочили интригующие посты: якобы Максим Виторган ударил Константина Богомолова в "Кофемании" на Лубянке, есть свидетели. Была ли "дуэль" специально запланирована или же соперники встретились случайно, непонятно: есть две версии произошедшего. "Свидетели", которые и отписались первыми в соцсетях об инциденте, уверяют, что звучала фраза "Пойдем, выйдем!", в адрес Богомолова. Тут же канал Mash распространил видео произошедшего с камер наблюдения, однако оно такого ужасного качества, что лиц мужчин в темноте различить невозможно.

Однако в фейсбук- и инстаграм-аккаунтах участников событий моментально стали появляться слова поддержки: друзья и поклонники предлагают Виторгану "прислать с ноги" всем возможным обидчикам

Самые эпические драки звезд

Что не поделили знаменитые драчуны?

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Петербург: Шевчук и Киркоров

В баре петербуржской гостиницы Шевчук "в шутку" наехал на Киркорова, спросив, как тот себя чувствует в его (Шевчука) родном городе. На что Киркоров резонно заметил, что родной город Юрия Уфа, где тот родился. Слово за слово – и вечер закончился дракой.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Подвал: Александр Новиков и сосед

Певец Александр Новиков повздорил с соседом из-за подвала дома, где собирался устроить собственную музыкальную студию. У второго мужчины тоже были планы на это помещение. В итоге драчуны сломали друг другу по пальцу и закончили день в полиции.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Пространство: Марат Сафин и Сергей Бондарчук

Сын Федора Бондарчука в одном из ночных клубов подрался с Маратом Сафиным: ему показалось, что тот "специально" задел его в тесном помещении клуба. Позже режиссер извинился за своего отпрыска. А Сафин долго еще играл с синяками, однако в суд подавать не стал.

Фото: портал Москва 24

Честь Литвиновой: Земфира и снова Собчак

Певица Земфира не смогла простить Ксении Собчак колкостей в адрес своей подруги жизни, актрисы Ренаты Литвиновой. И при встрече, не стесняясь, набросилась на нее. Говорят, женщин разнял Александр Мамут.

Фото: ТАСС/Zuma/Jack Abuin

Кристен Стюарт: Роберт Паттинсон и Руперт Сандерс

Разрыв актерской четы был долгим и болезненным. До того, как все закончилось насовсем, переживавший, что теряет любимую, Паттинсон дрался со всеми, с кем изменяла ему Стюарт. Избежать тумаков не смог даже знаменитый режиссер Руперт Сандерс.

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