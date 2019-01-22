Собчак или не Собчак? Что стало причиной драки Богомолова и Виторгана

В соцсетях в последнее время все чаще обсуждают возможный роман Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Если это правда, причина ссоры режиссера с мужем политессы Максимом Виторганом очевидна.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В ночи авторы независимых каналов в соцсетях застрочили интригующие посты: якобы Максим Виторган ударил Константина Богомолова в "Кофемании" на Лубянке, есть свидетели. Была ли "дуэль" специально запланирована или же соперники встретились случайно, непонятно: есть две версии произошедшего. "Свидетели", которые и отписались первыми в соцсетях об инциденте, уверяют, что звучала фраза "Пойдем, выйдем!", в адрес Богомолова. Тут же канал Mash распространил видео произошедшего с камер наблюдения, однако оно такого ужасного качества, что лиц мужчин в темноте различить невозможно.

Однако в фейсбук- и инстаграм-аккаунтах участников событий моментально стали появляться слова поддержки: друзья и поклонники предлагают Виторгану "прислать с ноги" всем возможным обидчикам

Самые эпические драки звезд

Что не поделили знаменитые драчуны?

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

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Фото: портал Москва 24

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Фото: ТАСС/Zuma/Jack Abuin

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