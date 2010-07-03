Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина ведущего

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

Она выразила мнение, что слова Габунии показывают его слабость и выглядят нелепо.



"Моя позиция в этом вопросе не изменилась – с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо и скорее показывает слабость позиции", – написала Собчак в своем телеграм-канале. Также телеведущая сравнила Габунию с подростком.

Поступок журналиста также раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле заявили, что оскорбительный выпад телеведущего – это "большой позор для грузин".

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Из-за этого инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

С 8 июля в силу вступил запрет на пассажирские перевозки из России в Грузию.

Такое решение власти России приняли в связи с акциями протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.

