Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина ведущего

09:26
09:26
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".
Она выразила мнение, что слова Габунии показывают его слабость и выглядят нелепо.
"Моя позиция в этом вопросе не изменилась – с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо и скорее показывает слабость позиции", – написала Собчак в своем телеграм-канале. Также телеведущая сравнила Габунию с подростком.
Поступок журналиста также раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле заявили, что оскорбительный выпад телеведущего – это "большой позор для грузин".
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Из-за этого инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" стали покидать сотрудники.
С 8 июля в силу вступил запрет на пассажирские перевозки из России в Грузию.
Такое решение власти России приняли в связи с акциями протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.
Сюжет: Ситуация в Грузии
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: