После скандала на "Рустави 2" канал стали покидать сотрудники

12:02
12:02
Поделиться в социальных сетях:
Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Оператор Леван Маргвелашвили на митинге около здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту. Покинул компанию и Леван Ростомаули, который работал над сериалом "Подруги моей жены".
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров неприятно поразился случившимся и счел это гадостью.
"Я поражен той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера", – цитирует его RT.
По словам сенатора, это выходит за рамки цивилизованности. "Думаю, реакция последует незамедлительно, посмотрим, что скажут в Европе", – заключил он.
Во время воскресной передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но отметил, что разделяет позицию телеведущего.
Зрители отреагировали с негодованием. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Они закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.
Вещание прервали. Руководство телекомпании извинилось, и канал вновь заработал.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент провокацией. Высказывание Габунии осудил президент Саломе Зурабишвили. В МИД России тоже раскритиковали заявление.
Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.
Решение принято из-за протестов в республике, вызванных инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он занял кресло главы парламента Грузии.
В Тбилиси закидали яйцами здание местной телекомпании
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: