После скандала на "Рустави 2" канал стали покидать сотрудники

Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.

Оператор Леван Маргвелашвили на митинге около здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту. Покинул компанию и Леван Ростомаули, который работал над сериалом "Подруги моей жены".

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров неприятно поразился случившимся и счел это гадостью.

"Я поражен той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера", – цитирует его RT.

По словам сенатора, это выходит за рамки цивилизованности. "Думаю, реакция последует незамедлительно, посмотрим, что скажут в Европе", – заключил он.

Во время воскресной передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но отметил, что разделяет позицию телеведущего.

Зрители отреагировали с негодованием. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Они закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.

Вещание прервали. Руководство телекомпании извинилось, и канал вновь заработал.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал инцидент провокацией. Высказывание Габунии осудил президент Саломе Зурабишвили. В МИД России тоже раскритиковали заявление.

Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Решение принято из-за протестов в республике, вызванных инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он занял кресло главы парламента Грузии.