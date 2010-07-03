Названо условие для возобновления полетов грузинских авиакомпаний в РФ

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Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет действовать до полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков в эфире телеканала "Россия 24".

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", – пояснил он.

С 8 июля Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Решение связано с протестами в республике, вызванными инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он занял кресло главы парламента Грузии.

Это вызвало негодование со стороны представителей оппозиции. Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки cпикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовались слезоточивый газ и водометы.

В Кремле протесты в Тбилиси назвали русофобской провокацией. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Кобахидзе покинул пост. Власти Грузии решили пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", уточнил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.