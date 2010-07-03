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18:50

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в РФ

культура политика

18:50

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе поддержал певицу Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России.

"Я выражаю полную поддержку ее решению", – цитирует РИА Новости Кикабидзе.

Сам актер в августе 2008 года также отказывался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от ордена Дружбы народов.

Накануне стало известно, что грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России, выразив тем самым поддержку митингующим в Тбилиси.

По словам певицы, ее выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним. Она подчеркнула, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

В Тбилиси 20 июня прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов. По словам российского парламентария, грузинская сторона "согласно протоколу" посадила его в кресло главы парламента. Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

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