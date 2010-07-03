В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России

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Кремль готов пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, решившей полностью отказаться от выступлений в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики", – приводит слова Пескова ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле всегда готовы ответить Нино Катамадзе.

При этом он обратил внимание, что российские артисты, планирующие свои выступления в Грузии, должны подумать о своей безопасности.

"Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны", – сказал он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в России любят народ Грузии и с большим уважением к нему относятся.

Накануне стало известно, что Катамадзе отказалась выступать в России, выразив тем самым поддержку митингующим в Тбилиси.

По ее словам, выступление в Москве на фестивале "Усадьба Jazz" было последним. Она подчеркнула, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Беспорядки начались из-за инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента.

Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.