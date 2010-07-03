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Артист Вахтанг Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях России и Грузии, сообщает "Московский комсомолец".

Он заявил, что поддерживает оппозицию Грузии. "Привезли (правительство – ред.) депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", – отметил Кикабидзе.

Он также добавил, что не может сполна оценить происходящее в Грузии. "Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, – я имею в виду правительство", – заключил актер.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

24 июня власти Грузии решили пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", пояснил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Для обеспечения безопасности россиян в связи с протестами в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.