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20:12

Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

политика

20:12

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Фото: EPA/STRINGER/ТАСС

Президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы Сергея Гаврилова не пустят в Грузию. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария.

"Мы его не впустим в страну", – передает его слова РИА Новости.

Ранее Гаврилов говорил, что собирается посетить Грузию в личных целях.

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях двух стран. На улицах Тбилиси происходили массовые протестные акции. Поводом для недовольства стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии на правах президента ассамблеи.

Гаврилов заявлял, что после ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. В ходе акций протеста пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Запрет действует с 8 июля. Российским туроператорам рекомендовано не продавать туристам путевки в Грузию. По данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист (21%) был из России.

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Сюжет: Ситуация в Грузии

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