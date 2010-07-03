В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии назвал сокращение потока российских туристов одним из факторов, которые негативно влияют на курс грузинского лари.
Как сказано в сообщении регулятора, "информация об ожидаемом сокращении туристического потока из России за последние дни отразилась и на валютном рынке". Эксперты грузинского Нацбанка подчеркнули, что пока сложно делать прогнозы. Тем не менее, по их предварительным подсчетам, потеря российских туристов обойдется экономике Грузии примерно в 200–300 миллионов долларов. "Этот внешний шок отразится на платежном балансе и, соответственно, на курсе", – цитирует заявление регулятора ТАСС.
25 июня курс грузинского лари упал до исторического минимума – до 2,8333 лари за доллар США. Как уточнили в Нацбанке страны, этот показатель стал абсолютным антирекордом со времен введения лари в 1995 году.
21 июня Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. На следующий день Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.
Такие решения были приняты на фоне беспорядков, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.
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