Минтранс РФ оценит потери авиакомпаний из-за приостановки полетов в Грузию

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Минтранс РФ оценит потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию в этот летний сезон. Правительство примет решение о выплатах после детального обоснования перевозчиками, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сказано в сообщении, "министерство транспорта разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам". Эта методика позволит не только подсчитать прямые убытки перевозчика, возникающие после возврата денег пассажирам за отмененные рейсы, но и вычислить размер упущенной выгоды из-за отмены рейсов, запланированных текущим сезонным расписанием.

Когда Минтранс утвердит методику. специалисты подготовят пакет документов, обосновывающий объемы компенсаций из бюджета РФ для российских авиаперевозчиков, которые приостановят полеты в Грузию с 8 июля.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

Для обеспечения безопасности россиян Владимир Путин 21 июня подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. На следующий день Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля. О прекращении продаж билетов сообщили "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и S7. Туроператорам также рекомендовали воздерживаться от продаж туров в эту страну.

В Georgian Airways пообещали запустить транзитные рейсы по маршруту Тбилиси − Ереван − Москва из-за запрета на прямые перелеты. Время трансфера составит примерно час, уточнили в авиакомпании.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона, чтобы российские туристы могли добраться в Грузию. Второй вариант решения – чартерные рейсы, отметил глава ассоциации. Он добавил, что убытки Грузии из-за ограничений России могут достичь 2,1 миллиарда лари, или около 750 миллионов долларов.